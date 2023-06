Et si le véhicule de livraison du futur était... un vélo ?

Certaines mauvaises langues se diront : « À deux doigts de réinventer la voiture ! ». Mais il faut faire preuve de bonne foi et décrypter ce qu'aurait à proposer un véhicule de la sorte. Un avantage important : ils sont spacieux et offrent ainsi une alternative au transport de marchandises classique par camionnette avec un encombrement réduit. Quand on sait à quel point la livraison de marchandises en zone urbaine est un vrai casse-tête pour la circulation, une alternative est toujours la bienvenue.