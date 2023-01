Toyota dévoile un vélo cargo à assistance électrique tout beau tout neuf, mais qu'a-t-il dans le guidon ?

Celui-ci se veut le fruit d'une collaboration initiée en juillet 2022 avec le spécialiste français des vélos cargos : DOUZE Cycles. Pour Toyota, il s'agit de répondre à une demande de plus en plus forte, en complément ou en alternative à l’automobile, pour des besoins professionnels (livraisons de proximité), mais aussi privés (transports d’enfants, de courses, etc.).