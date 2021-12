Vélos et scooters électriques : le libre-service, pas si écologique que ça !

Pour aller plus loin, l’impact des scooters et vélos électriques en libre-service sur l’environnement est aussi lié à leur fabrication., puisque certains modèles comportent des batteries au lithium et d’autres matériaux polluants. Le ramassage et le rechargement des engins se faisant généralement dans les quatre coins d'une ville, qui plus est via l’utilisation de voitures, cela contribue également à générer de la pollution. Enfin, la livraison de ces moyens de transport y est aussi pour quelque chose puisque la plupart d'entre eux proviennent de Chine.