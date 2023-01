Ce nouveau robot de livraison décharge lui-même ses colis !

« Au cours des processus de validation, nous avons mené des pilotes avec des aéroports, des détaillants et des services postaux, ce qui nous a donné les connaissances approfondies dont nous avions besoin sur les cas d'utilisation et l'évolutivité les plus efficaces. Grâce à notre alignement stratégique avec Verizon et d'autres entreprises, nous sommes dans une position privilégiée pour combler le vide que des sociétés comme Amazon et Fedex n'ont pas pu combler. Alors que la demande et les cas d'utilisation de la livraison autonome non assistée continuent de croître, nous sommes positionnés pour fournir des robots en tant que service pour les restaurants, les détaillants et au-delà », explique le cofondateur et P.-D.G. d’Ottonomy, Ritukar Vijay.