Caocao, acteur chinois de la mobilité, lance son service de VTC écologique à Paris

Deux flottes distinctes à disposition des voyageurs

Une extension rapide à prévoir en Île-de-France

Source : Communiqué de presse

En Chine, son marché d'origine, Caocao Mobility touche environ 30 millions d'usagers, s'affirmant comme un acteur fort de la mobilité. L'originalité de cette entreprise, qui prend vie via son service de VTC, c'est son côté éco-responsable. Cacao Mobility fait de l'environnement sa priorité, avec une flotte qui s'ouvre aux véhicules hybrides et aux véhicules électriques. Le service fait son arrivée en France, à Paris.Pour répondre aux attentes gouvernementales et municipales de faire circuler de plus en plus de véhicules propres, la société chinoise lance, dans la capitale française, son application Caocao Mobility Paris, avec deux flottes distinctes de véhicules.Vous pourrez ainsi monter à bord d'un modèle « Élégance », c'est-à-dire à bord d'un véhicule du constructeur anglais LEVC, le TX, que l'on commence à retrouver peu à peu dans certaines capitales européennes. Le tarif minimal d'une course à bord d'un véhicule de l'offre Élégance démarre à 9,5 euros.Ensuite, il sera possible d'effectuer des courses à bord d'un modèle « Standard », une flotte qui sera composée, elle, de véhicules VTC hybrides et électriques divers.Concernant le LEVC TX, véhicule à motorisation électrique, ce dernier peut transporter jusqu'à six personnes, et peut même prendre des passagers avec une poussette. Ces véhicules sont équipés d'une rampe destinée à faciliter l'accès à bord aux personnes en fauteuil roulant. Outre la possibilité de réserver une course à l'avance, le service propose un mode « Tribu », qui permet de réserver une course pour un tiers ou un groupe.D'un point de vue environnemental, ces véhicules sont à faibles émissions, outre le fait qu'ils soient neufs et silencieux. À l'intérieur, une vitre sépare le chauffeur et les passagers. Les conducteurs, d'ailleurs, bénéficieront d'une formation personnalisée, pour offrir aux clients la meilleure qualité de service possible.L'application Caocao Mobility Paris, qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la LOM (Loi sur l'orientation des mobilités), devrait recenser 180 véhicules mis en circulation d'ici le mois de février, avant de grimper à 300 véhicules le mois suivant, et d'étendre la couverture du service sur toute l'Île-de-France.