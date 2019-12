Microsoft prévoirait toujours une Xbox Scarlett moins chère et sans lecteur Blu-ray

Xbox refera le coup du « All Digital »

La PS5 et la Scarlett sur un pied d'égalité ?

Lors de leurs rares discours évoquant la Xbox nouvelle génération, les représentants de la marque ont toujours parlé de la Project Scarlett sous le prisme d'une seule et même console. Pourtant, selon des informations dévoilées par le site Kotaku, le constructeur américain prévoirait deux modèles de la machine. Il y aurait la Xbox Anaconda qui viserait la résolution en 4K/60fps tandis que la Xbox Lockhart se contenterait d'une définition en 1440p/60fps. C'est cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui.Ainsi, la Lockhart devrait être une version moins puissante et logiquement moins chère. Mais de n'est pas tout, puisqu'à l'instar de la Xbox One S All Digital, ce modèle serait dépourvu d'un lecteur Blu-ray. Microsoft appuierait donc fortement sur ses services Project xCloud et Xbox Game Pass sur cette console qui mettra le dématérialisé à l'honneur. Pour le moment, aucun indice n'a filtré concernant le prix, mais la Lockhart s'adressera forcément aux utilisateurs les moins fortunés (mais disposant tout de même d'une bonne connexion internet).Les sources contactées par Kotaku affirment également que la puissance graphique de cette Scarlett sans lecteur Blu-ray serait assez proche de celle d'une PS4 Pro. Cependant, il y aurait tout de même de nettes améliorations puisqu'un SSD sera de la partie dans ce modèle plus abordable. Le processeur sera également plus performant que celui de toutes les consoles actuellement disponibles sur le marché. Ainsi, la Lockhart se positionnerait tout de même bien au-dessus d'une PS4 Pro ou d'une Xbox One X.Ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que Microsoft a demandé aux studios d'optimiser leurs jeux pour les deux Scarlett . Lorsqu'il s'agit de comparer la puissance de la future Xbox et celle de la PS5 , la plupart des développeurs expliquent que les deux consoles sont extrêmement proches. Il ne devrait donc pas y avoir de grosses différences à l'arrivée.