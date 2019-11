Sony pourrait faire son grand retour à l'E3 2020 pour une présentation officielle de la PS5

Sony renouerait avec les grands shows de l'E3

Sony Interactive Entertainment will unveil the price design of PlayStation 5 publicly at the Sony PlayStation press conference on June 8, 2020 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles #25YearsOfPlay #PS5 #PlayStation5 #E32020 #E32020 pic.twitter.com/HwPhThAJMy — PlayStation (@PSErebus) November 17, 2019

Une date de lancement idéale pour se faire une place sous le sapin

Plus qu'un an avant de mettre les mains sur les consoles de nouvelle génération et les constructeurs préparent activement leur plan de communication. Microsoft a déjà lâché quelques informations sur sa prochaine machine, nom de code « Project Scarlett » et Sony a également dévoilé plusieurs détails techniques concernant sa future PlayStation 5.Erebus, un habitué des bruits de couloir émanant des bureaux de Sony, indique sur son compte Twitter que le constructeur souhaite créer l'événement pour la présentation du design définitif de sa future console et inviterait la presse pour l'occasion, lors d'une conférence à l'E3 2020.Cela signerait donc le grand retour de Sony sur ce salon, alors que l'entreprise avait boudé l'édition 2019, préférant organiser un événement en ligne pour diffuser des bandes-annonces, sans le spectacle et les effets d'annonce habituels. Mais avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, Sony, comme Microsoft, n'ont pas d'autre choix que de faire le show pour annoncer en fanfare la sortie de leurs prochaines machines.Il est possible également, comme il y six ans, que les deux constructeurs présentent une partie des caractéristiques techniques et des fonctionnalités de leurs machines lors d'un événement en amont.Et toujours selon Erebus, la date de sortie serait déjà calée pour Sony qui lancerait sa PlayStation 5 le 20 novembre 2020 dans quelques pays, pour un prix de 499 dollars. Microsoft prévoit également un lancement avant les fêtes pour sa prochaine Xbox.Reste désormais à découvrir le plus important quand on parle d'une nouvelle génération de consoles : les jeux et la qualité graphique que l'on peut attendre de ces machines. Rendez-vous est donc pris pour le mois de juin prochain.