Vous pouvez maintenant contrôler votre Xbox One via Google Assistant

Google s'invite chez Xbox

« play (nom du jeu) on Xbox » (lancer un jeu)

« turn on Xbox » (allumage)

« turn off Xbox » (éteindre)

« pause on Xbox » (mettre en veille)

« resume on Xbox » (redémarrer)

« volume up on Xbox » (augmenter le son)

« take a screenshot on Xbox » (faire un capture d'écran).

Un grosse mise à jour

Source : Xbox

En juin dernier, Microsoft communiquait sa volonté d'intégrer Alexa et Google Assistant à sa Xbox One. Si le premier est déjà disponible pour tous les utilisateurs, l'assistant personnel intelligent de Google s'est laissé désirer un peu plus longtemps. Cette attente prend fin dès cette semaine puisque Google Assistant est enfin utilisable à grande échelle sur la console.Cette fonctionnalité, en phase bêta depuis septembre dernier , intègre dès maintenant la Xbox One de chaque joueur. Grâce aux commandes vocales, il est possible d'allumer la console, de l'éteindre, de la redémarrer, d'augmenter le son, de prendre une capture d'écran et de lancer n'importe quel jeu. Chaque ordre doit être précédé de la mention «». Voici quelques unes des commandes :Pour l'instant, cette initiative nommée « Xbox Action » n'est disponible qu'en anglais. Fort heureusement, d'autres langues (dont le français) seront compatibles dans un avenir proche. Autre petit accroc, la fonctionnalité permettant de donner un nom à notre Xbox One semble avoir été retirée. Elle devait pourtant permettre de contrôler plusieurs consoles simultanément.La mise à jour de novembre 2019 apporte également la possibilité de choisir un Gamertag librement sans que Microsoft n'y ajoute un suffixe. Le « Filtre de texte » pour les messages du Xbox Live fait aussi son apparition, tout comme des options d'affichage inédites pour Mixer . Le menu des options de la console a également été revisité.