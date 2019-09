Après Alexa, Microsoft intègre Google Assistant dans sa Xbox One

Google Assistant (aussi) pour la Xbox One de Microsoft

Hey Google, lance Gears 5 sur Xbox !

Source : The Verge

L'assistant vocal de Google est en effet disponible dès à présent en version "", à destination des utilisateurs anglophones de la console.En fin d'année dernière, Microsoft profitait de la mise à jour d'octobre pour intégrer Alexa au sein de sa Xbox One . Dès à présent,, avec une disponibilité en beta et uniquement en anglais pour le moment." indique ainsi Microsoft.L'intégration de Google Assistant permet ainsi aux utilisateurs de profiter de. On peut ainsi allumer/éteindre sa machine avec la voix, mais aussi lancer des jeux ou des applications, lire et mettre en pause des vidéos, capturer un screenshot... Le tout, depuis un appareil compatible Google Assistant.Microsoft précise que, par défaut, via Google Assistant, la console est appelée tout simplement "Xbox".. Reste à savoir maintenant quand cette nouvelle fonction sortira de sa phase beta, pour être disponible chez nous.