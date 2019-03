RIP PlayStation Vita : Sony arrête officiellement la production

PS Vita : Game over

Impuissante face à la montée des jeux mobiles

Source : Polygon

Petit ange parti trop tôt. Sept ans après sa sortie en Europe et en Amérique du Nord, latire sa révérence.Son constructeur,, a en effet annoncé l'interruption de la production des deux derniers modèles de la console portable. Tous les exemplaires ont ainsi été expédiés et la fabrication ne reprendra pas, ce qui marque la fin officielle de laIl ne s'agit pas d'une surprise, dans la mesure où cette retraite avait été annoncée par Sony il y a plusieurs mois. Et un peu plus tôt en 2018, l'entreprise japonaise avait déjà déclaré qu'elle ne fabriquerait plus de cartouches physiques . Des décisions motivées par lesde la console, en particulier par rapport à son aînée, la PSP.Lancée en décembre 2011 au Japon, la PS Vita a sans doute souffert d'un mauvais timing. En effet, malgré ses atouts, la console s'est heurtée àet tablettes. Par conséquent, les ventes n'ont jamais décollé et Sony a d'ailleurs rapidement cessé d'en communiquer les chiffres. Mais les estimations tablent généralement sur un nombre situéd'exemplaires écoulés.Échaudé par cette déception, le constructeur japonais n'a pour l'heure pas prévu deà la PS Vita. Cela laisse ainsi la Switch quasiment seule sur le marché des consoles portables. Et avec le succès croissant des jeux sur mobile, la console de Nintendo pourrait être la dernière machine produite par un grand groupe à s'aventurer dans ce domaine.