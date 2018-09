PS Vita : clap de fin pour la production dès l’an prochain

Une console portable qui n'aura pas convaincue

Fin de production en 2019

C'est bientôt la fin pour le successeur de la. Commercialisée à 16 millions d'exemplaires - contre 80 millions pour la PSP - lava tirer sa révérence l'an prochain au Japon.C'est presque un échec pour Sony, malgré les indéniables qualités de sa console portable. Depuis son lancement en 2011, la PS Vita n'aura jamais vraiment attiré le public hors de frontières japonaises. Malgré l'apparition de superbes portages comme, la console nippone présente un gros défaut : elle ne possède quasiment aucun jeu exclusif.Elle remporte ainsi un fort succès au Japon, mais se voit boudée par les joueurs européens malgré son équipement très évolué pour l'époque : écran et coque tactile, connexion au portail PSN, possibilité de lire des films... Des qualités minimisées par de gros défauts, à commencer par l'obligation d'acquérir au prix fort des cartes mémoire propriétaires pour stocker jeux et sauvegardes.Le boom des smartphones aura aussi été un coup dur pour Sony qui n'a pas pu dès lors mettre en avant l'écran tactile de la PS Vita. Difficile de convaincre les acheteurs de payer le prix fort alors que les productions mobiles ne coûtent presque rien - mais restent souvent inférieur en qualité, il faut bien l'admettre...Fort de ce constat, la firme nippone a décidé de stopper la production de la petite console portable en 2019. Après ça, les livraisons cesseront. Mais les représentants de Sony sont restés vagues sur ce dernier point. On ne sait donc pas si les consoles continueront ou pas d'être livrées sur le Vieux Continent.La société a aussi indiqué n'avoir aucun projet pour une nouvelle console portable à l'avenir, arguant que la plupart de ses joueurs possèdent déjà une. Assiste-t-on aux derniers instants de l'ère des consoles portables ? Ce n'est pas impossible, seule la Nintendo Switch restant présente sur ce marché grâce à son fonctionnement hybride. Less amateurs de ce type d'engin pourront toujours se tourner vers les consoles open source, moins connues, mais porteuses de nombreuses qualités.