Tesla, Windows 10, trottinettes électriques, Galaxy Fold : les actus tech' de la semaine

Crédit photo : Android Central

Vous avez décroché de l'actualité la faute à une semaine trop chargée ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Faire des Tesla des voitures électriques endurantes et robustes : voilà l'un des objectifs qu'Elon Musk souhaite atteindre au cours des prochaines années. Pour ce faire, l'entrepreneur américain compte améliorer la longévité de sa prochaine génération de batterie. Aujourd'hui conçues pour tenir entre 480 000 et 800 000 kilomètres, elles pourraient, à l'avenir, assurer 1,6 million de kilomètres La marque chinoise Xiaomi poursuit son développement dans le secteur de la mobilité urbaine. Cette fois-ci, la firme asiatique se dote d'un cyclomoteur électrique - le Himo T1 - dont le rayon d'action atteint les 120 kilomètres, ou 60 kilomètres pour la version entrée de gamme. Le groupe s'appuie sur une stratégie tarifaire agressive pour séduire son public : 450 dollars à l'achat, et une disponibilité prévue le 4 juin 2019.Quels sont les différents CPUs pris en charge par la prochaine version du système d'exploitation Windows 10 ? La firme de Redmond répond à la question en mettant à jour sa liste de processeurs taillés pour supporter la mouture attendue début mai 2019. Neowin a de son côté décortiqué le document en question, que Clubic vous résume dans un article complet disponible ici-même Elles sont partout, elle vont vites et elles séduisent un grand nombre d'utilisateurs. « Elles », ce sont bien sûr les trottinettes électriques, que l'on croise très régulièrement dans les rues de nombreuses villes de France. Certains les louent, d'autres préfèrent les acheter. Et pour vous guider dans votre processus d'achat, la rédaction vous a concocté un comparatif détaillé des meilleurs produits du marché. C'est gratuit, et c'est par ici Apprécié par les internautes, le thème sombre s'est progressivement invité sur l'ensemble de nos appareils électroniques et applications, et tout particulièrement sur nos smartphones. Mais lea aussi sa place sur les ordinateurs : il est d'ailleurs doucement mais sûrement déployé sur Windows 10 avec Chrome 74. Et une petite combine vous permet d'en profiter avant tout le monde. Vous souhaitez la connaître ? Il n'y a qu'à se rendre sur cet article Vous aimeriez apporter votre pierre à l'édifice en matière de recherches scientifiques ? Alors jetez un œil au projet BlackHoles@Home , dont le principe repose sur une initiative simple : prêter la puissance de calcul de votre ordinateur aux astrophysiciens dans le but d'aider leurs travaux. Pour les volontaires, l'état d'avancement du projet sera consultable via une page officielle.Comme à l'accoutumée, iFixit s'est attelé à décortiquer le dernier téléphone introduit sur le marché dans le but d'évaluer son degré de réparabilité. Le smartphone pliable Galaxy Fold est donc passé sur le billard, pour un résultat plus que médiocre : 2/10. Plusieurs faiblesses ont été repérées par les équipes du site, notamment au niveau de l'écran et des finitions réalisées par Samsung.