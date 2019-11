L'Oculus Link, qui permet de jouer aux jeux du Rift sur Quest, est dispo en bêta

© Oculus / Facebook

De l'USB Type-C en 3.0 minimum

Lire aussi :

Horizon, Facebook dévoile son monde virtuel massivement multijoueurs



Les cartes graphiques AMD pas encore supportées par Oculus Link

Lire aussi :

Des médecins du Colorado remplacent l'anesthésie par des casques de réalité virtuelle



Sources : Neowin/Oculus

Un câble USB 3.0 Type-C, c'est tout ce qu'il faut désormais à l'Oculus Quest s'il veut se prendre pour un Rift. Dévoilé à la rentrée à l'occasion de l'Oculus Connect 6, fin septembre, la fonctionnalité Oculus Link permet d'utiliser un simple cordon USB-C pour faire passer l'Oculus Quest dans une autre dimension vidéoludique... quitte a sérieusement marcher sur les plate-bandes du Rift. Et pour cause, aidé de cette nouveauté le Quest peut profiter des titres de son catalogue tout en étant motorisé par le PC auquel il viendra se raccorder.Pour ce faire, Facebook indique qu'outre l'installation de la bêta (désormais disponible) d'Oculus Link, un câble USB Type-C de bonne qualité est nécessaire. Si la maison mère d'Oculus indique avoir testé en interne le câble Anker Powerline, «», n'importe quel autre câble peut être utilisé, à condition qu'il supporte au minimum, le standard USB 3.0.Phase de bêta oblige, Oculus Link n'est pas encore au mieux de sa forme, mais la fonctionnalité permet d'avoir un bon aperçu de ce que Facebook propose et de la fusion à laquelle nous devrions assister, à terme, entre les gammes Rift et Quest.Pour fonctionner, cette nouvelle fonctionnalité doit par ailleurs compter sur une configuration PC suffisamment solide, en l'occurrence la même que celle recommandée pour utiliser un Oculus Rift ou Rift S. Il faut ainsi tabler sur un Core i5-4590 ou AMD Ryzen 5 1500X au minimum, ainsi que sur 8 Go (ou plus) de mémoire vive.À noter par ailleurs que les cartes graphiques AMD ne sont pas encore supportées par la bêta d'Oculus Link. Seuls les GPUs estampillés NVIDIA le sont. Sur ordinateur de bureau, il est par ailleurs nécessaire de détenir, au minimum, une GTX 1070. Naturellement, les GeForce GTX série 16XX et RTX 20XX sont compatibles.Du côté de Facebook, la commercialisation d'un câble Oculus Link « maison » est annoncée pour cette fin d'année dans certains pays, tandis que sa mise à disposition globale est prévue courant 2020. Aucun prix n'est encore annoncé, mais l'on connaît la longueur dudit cordon : 5 mètres. C'est un début...