Enfin ! Meta met un beau coup de boost au suivi des mains sur ses casques VR

Rappelons en effet que le fait d'utiliser un Quest sans les manettes était possible de manière sommaire depuis déjà cinq ans. Cela se limitait toutefois à des interactions en « pinçant » les doigts. Cette semaine annonce, après beaucoup de patience, du changement pour le suivi des mains sur les casques de Meta.

Une nouvelle mise à jour introduit en effet le réglage expérimental Direct Touch. Grâce à celui-ci, il sera enfin possible, comme son nom l'indique, de directement « toucher » des boutons ou un clavier virtuel, voire de profiter d'applications et de jeux tactiles par le seul usage de ses mains.

« Direct Touch est une amélioration majeure de notre technologie de suivi des mains, offrant une manière plus intuitive et engageante d'interagir avec le système et les panneaux en 2D », indique à juste titre Meta. Cela s'apparente à utiliser un écran tactile entièrement virtuel et change agréablement par rapport à ce qui existait auparavant sur les casques Quest.