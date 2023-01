Vous avez un Meta Quest 1 ? Nous avons une mauvaise nouvelle

D'ici au 5 mars 2023, les propriétaires du Meta Quest, premier du nom, ne pourront plus accéder aux fonctions sociales de l'application. Il ne sera ainsi plus possible d'aller dans la « maison » d'un ami ou de faire visiter sa propre « maison ». Les utilisateurs ne pourront plus non plus créer de fêtes pour inviter d'autres personnes à venir les rejoindre.