Soldes Amazon : Le TOP 8 des offres à prix cassé !

La JBL GO 3 est une enceinte Bluetooth compacte et endurante qui sera le compagnon idéal de votre été et de ceux à venir. Elle se transporte partout avec sa petite anse afin de vous délivrer un son d'une puissance de 4,2W RMS pour écouter votre musique au bord de l'eau.

Son autonomie annoncée est de 5h avec une réponse en fréquence de 110 Hz à 20 kHz et un rapport signal/bruit > 85 dB. Elle est bien entendu certifiée IP67 et résiste à la poussière et à l'eau, allant jusqu'à une immersion de 30 minutes dans 1 mètre de profondeur. Et elle n'est vendue que 34,9€ pendant les soldes Amazon.