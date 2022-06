Les 10 meilleures offres high-tech de ce weekend des soldes !

Il est doté d'un écran Super AMOLED de 6,5" en Full HD+ sous lequel se cache un processeur Snapdragon 865 car il s'agit de la version 5G. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensible via carte microSD, et 6 Go de RAM.

Le Samsung Galaxy S20 FE est certifié IP68, il résiste donc à la poussière et à l'eau, allant jusqu'à une légère immersion. Sa batterie de 4500 mAh lui octroie une journée et demi d'autonomie et elle est en plus compatible charge rapide 25W et charge sans-fil 15W.

Enfin, les photos sont de très belle facture avec un triple capteur arrière de 12, 12 et 8 Mpx capable de faire des vidéos en 4K à 60 images/seconde. Côté selfie vous avez droit à un beau capteur de 32 Mpx.