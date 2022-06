Soldes Amazon : voilà de quoi vous faire plaisir à petit prix !

Vous connaissez surement Marshall pour ses amplis célèbres mais le constructeur vous propose avec ce casque Bluetooth une nouvelle manière d'écouter votre musique.

Avec son coloris marron et son design vintage, vous obtenez un produit qui a du style et reflète immédiatement votre personnalité. Ses coussinets renforcés et son arceau vous offrent un confort absolu, même après plusieurs longues heures d'utilisation.

L'autonomie de ce produit est tout simplement stupéfiante avec jusqu'à 80 heures d'écoute sur une seule charge. Le casque Marshall possède également un système de charge sans-fil pour toujours plus de confort lors de l'utilisation.