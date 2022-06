Soldes Cdiscount : le TOP 10 des promos incontournables 🔥

Passons maintenant au troisième produit : il s'agit d'une très bonne tablette tactile accompagnée de son stylet officiel. La Samsung Galaxy Tab S8 passe à seulement 684€ le temps des soldes. Elle va pouvoir combler toutes vos envies de bureautique, de jeu et de multimédia grâce à ses capacités techniques.

Un très bel écran de 11" TFT, une résolution de 2560 x 1600 pixels, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne avec la possibilité de rajouter une carte microSD jusqu'à 1024 Go. Vous pouvez compter sur une autonomie de 15h environ, et bien entendu sur le stylet S Pen pour une utilisation plus précise et sans traces de doigt !