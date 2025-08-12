Le Samsung Odyssey G3 27″ n’est pas qu’un écran parmi tant d'autres. Sa dalle Full HD intégrée à un taux de rafraîchissement de 165 Hz offre un rendu dynamique agréable pour tous vos jeux, des FPS nerveux aux simulations plus lentes. Et grâce au temps de réponse ultra rapide, vous noterez une diminution significative des effets de flou lors de scènes en mouvement rapide. Accompagné de la technologie AMD FreeSync Premium, il élimine les saccades et le déchirement d’image, pour un rendu harmonieux et immersif.

Son design est également étudié pour le confort : avec un pied réglable en hauteur et inclinable, vous adaptez facilement la position à votre posture et évitez les tensions après plusieurs heures devant l’écran. Tout cela sans sacrifier le style : le cadre mince et la finition mate donnent un look moderne et épuré.