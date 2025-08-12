Alerte bon plan chez Fnac ! Un écran Samsung de 27 pouces rapide et immersif à prix mini, idéal pour les gamers exigeants.
Une promo parfaite pour équiper votre setup à petit prix
Avec l’arrivée de la rentrée, c’est le bon moment pour upgrader votre bureau ou votre espace gaming. Et bonne nouvelle : chez Fnac, le Samsung Odyssey G3 27″ Full HD passe de 169,99 € à 99,99 €. Une offre imbattable pour ceux qui veulent une expérience fluide sans exploser leur budget.
Pourquoi l'écran Samsung Odyssey G3 vaut le détour ?
- Taux de rafraîchissement 165 Hz : des images ultra fluides pour un confort visuel optimal
- Temps de réponse 1 ms : fini les traînées, bienvenue à la réactivité maximale
- Pied réglable hauteur/inclinaison : ergonomie assurée pour les longues sessions
Un moniteur pensé pour les gamers en quête de performance
Le Samsung Odyssey G3 27″ n’est pas qu’un écran parmi tant d'autres. Sa dalle Full HD intégrée à un taux de rafraîchissement de 165 Hz offre un rendu dynamique agréable pour tous vos jeux, des FPS nerveux aux simulations plus lentes. Et grâce au temps de réponse ultra rapide, vous noterez une diminution significative des effets de flou lors de scènes en mouvement rapide. Accompagné de la technologie AMD FreeSync Premium, il élimine les saccades et le déchirement d’image, pour un rendu harmonieux et immersif.
Son design est également étudié pour le confort : avec un pied réglable en hauteur et inclinable, vous adaptez facilement la position à votre posture et évitez les tensions après plusieurs heures devant l’écran. Tout cela sans sacrifier le style : le cadre mince et la finition mate donnent un look moderne et épuré.
Un excellent choix pour booster votre setup sans vous ruiner
Ce Samsung est parfait pour ceux qui veulent passer à un écran performant sans entrer dans une gamme premium. Il couvre bien les besoins du quotidien : jeux, streaming, bureautique… tout en restant abordable. Et comme il est vendu par la Fnac, l’assistance en cas de problème est fiable et accessible, ce qui représente un vrai plus pour sécuriser votre achat.
✅ Notre avis sur le Samsung Odyssey G3 27″ : la bonne affaire gaming de la rentrée
À 99,99 €, ce moniteur se distingue comme un excellent équilibre entre prix, performance et ergonomie. Que vous soyez gamer sur budget, télétravailleur ou créatif, il remplit sa mission sans compromis. Une offre à ne vraiment pas laisser passer.