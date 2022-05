Ce casque gaming est en promo à moins de 70€ pour les French Days

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un casque gamer d'HyperX, une marque de grande réputation dans le domaine, modèle Cloud II. Se situant dans le milieu de gamme de la marque, ce casque devrait satisfaire les besoins autant des joueuses et joueurs pros qu'occasionnels.

Notamment grâce à d'excellentes performances sonores, portées par des pilotes 53 mm assurant une qualité sonore Hi-Fi optimale. Le Cloud II supporte également le son Surround 7.1 pour une immersion totale. Ceci est assuré par le Plug & Play via USB et une connexion 3.5 mm, rendant son installation extrêmement simple. Et cela tombe bien, puisqu'il est non seulement compatible au PC, mais également aux consoles PlayStation et Xbox.

Le microphone numérique n'est pas en reste puisqu'il combine suppression de bruit, contrôle automatique de gain et annulation de l'écho. Vos camarades de jeu vous entendront donc clairement, sans captation de bruits extérieurs nuisibles.

Il est possible de contrôler le volume du casque, d'activer le son 7.1 et le micro en un tour de main grâce à un boîtier de commande intégré. Enfin, le Cloud II présente un design (ici de couleur rouge) taillé pour le confort, notamment grâce à une mousse à mémoire de forme sur les écouteurs et sur l'arceau.