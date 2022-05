L'excellent Logitech G29 Driving Force à prix choc pour les French Days

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un volant de jeu avec pédales incluses de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins l'excellent G29 Driving Force. Décliné en deux versions, celui-ci s'intéresse principalement à l'écosystème PlayStation. Il se montre hautement compatible et peut être relié via USB non seulement à un PC/Mac, mais également aux consoles PS4 et PS5.

Ce volant d'exception proposera une expérience particulièrement immersive en jeu grâce à un retour de force réaliste à deux moteurs, visant à retranscrire de manière la plus réaliste possible les véritables sensations de conduite. Le volant en lui-même propose par ailleurs une rotation à 900° pour mieux négocier les virages les plus serrés.

Outre le volant équipé de toutes les commandes d'une manette PlayStation classique, le G29 Driving Force propose également un set séparé de trois pédales hautement réactives et réglables, qui comprennent les commandes de gaz, d'embrayage et de frein. Vous pourrez ainsi disposer volant et pédales selon votre convenance pour une position de conduite idéale. Pour renforcer l'immersion, un levier de vitesse est également proposé, mais cette fois en option.

Le tout est proposé dans un design noir sportif et élégant, avec un volant en cuir pour offrir encore un plus grand confort d'utilisation.