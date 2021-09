Surface Pro 7 : l'ordinateur hybride Microsoft profite d'une belle promotion pour les French Days Amazon

Vous connaissez surement la gamme Surface de Microsoft. Introduite il y a près de 10 ans, cette classe d'appareils mêle le PC et la tablette en un deux-en-un très polyvalent qui permet à la fois de travailler en totale mobilité mais aussi de consulter le web ou de se divertir comme on le ferait sur un PC traditionnel.

La Surface Pro 7 ne fait pas exception avec son large écran de 12,3 pouces entièrement tactile. La large tablette se mue instantanément en PC Windows 10 (et bientôt Windows 11) en ajoutant l'étui-clavier proposé en option. Vous pouvez aussi profiter du Bluetooth et des connectiques USB pour brancher votre propre souris et clavier.

Avec son processeur Intel de 10ème génération, ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de SSD, vous pouvez utilisez Surface Pro 7 pour absolument toutes vos tâches. Ici aucune restriction n'est à prévoir et vous pouvez installer l'ensemble de vos applications professionnelles et familiales, ainsi que des jeux et profitez de ce large écran pour travailler, communiquer et vous détendre même en mobilité. Une caméra avant vous permet également de dialoguer avec vos équipes et votre famille par l'intermédiaire de Microsoft Teams ou de toute application de messagerie instantanée.

L'écran tactile vous permet même d'utiliser un stylet, proposé en option, et de passer Surface Pro 7 en mode Studio pour dessiner et créer en toute liberté. Jamais un appareil n'a proposé une telle versatilité pour accomplir toutes vos tâches au quotidien dans un format compact qui tient facilement dans un sac.