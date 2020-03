Le Samsung Galaxy S20 (128 Go) au meilleur prix du marché

Samsung : le Galaxy S20 sous la barre des 800 euros

12 Go de mémoire RAM !

Prenez donc la direction de la plateforme commerciale Acheter sur Google où les clients peuvent se procurer en promotion le Galaxy S20 (version 4G), par l'intermédiaire du vendeur Darty. Présenté en février 2020 et commercialisé à 909 euros , le téléphone du géant coréen est affiché au tarif promotionnel de 799,92 euros. Pour obtenir le prix indiqué, il faudra cocher le couponlors de l'étape du panier.Ce code promotionnel vous donne droit à 12% de remise et est valable jusqu'au dimanche 15 mars 2020 inclus.Quant à la livraison, il est nécessaire de privilégier le retrait gratuit en magasin Darty pour éviter de payer des frais de port supplémentaires.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle ci-avant, passons désormais aux caractéristiques principales du téléphone.Le Galaxy S20 est un smartphone de la marque Samsung tournant sous Android 10 (avec une surcouche Samsung One UI 2). Il est équipé d'un écran Dynamic AMOLED Infinity de 6,2 pouces (résolution Quad HD+ de 3200 x 1440 pixels), d'un processeur Exynos990, d'une mémoire vive de 12 Go RAM, d'un espace de stockage de 128 Go ROM (extensible par MicroSD jusqu'à 1 To) et d'une batterie de 4000 mAh.Avec toutes ces caractéristiques, vous êtes sûrs d'avoir un téléphone qui n'aura aucun ralentissement.Côté appareil photo, on retrouve un capteur principal de 64 MP et un capteur frontal de 10 MP Dual Pixel.Enfin, le Galaxy S20 embarque un double port SIM hybride + E-SIM.