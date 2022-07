Casques, écouteurs, retrouvez les meilleurs produits du Prime Day

Le Sony WH-1000XM4 est l'un de nos casques préférés chez Clubic et c'est à vous désormais d'en découvrir tous les avantages avec cette vente flash proposée par Amazon durant son Prime Day.

L'appareil ne révolutionne pas son design très confortable mais améliore son système de réduction de bruit, encore plus performant pour contrer les sons parasites qui pourraient troubler votre écoute. Même lorsque le système est désactivé, vous profitez d'une excellente isolation passive même dans les environnements bruyants.

Le casque audio est compatible avec les fichiers Hi-Res pour bénéficier de la meilleure qualité possible lors de votre écoute. Vous pouvez également profiter de sa connexion multi-point pour le lier à deux appareils et passer de l'un à l'autre en toute fluidité. Les commandes tactiles vous offrent toujours plus de confort pour changer de morceau ou baisser le volume.

L'autonomie enfin est de 30 au maximum et 15 minutes de charge vous permettent de récupérer 8 heures d'écoute pour terminer votre trajet ou votre journée en musique.