Black Friday Amazon : 8 offres à saisir avant même le lancement de l'événement

Toujours dans les smartphones, mais avec un pack cette fois-ci, faisons un tour du côté de chez OPPO avec l'excellent Find X3 Pro couplé à la l'OPPO Watch de 46 mm qui va bien. Le smartphone est un modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage avec 4 capteurs photos arrière : 50 Mpx, 50 Mpx, 13 Mpx et 3 Mpx. Ainsi qu'un capteur de 32 Mpx à l'avant.

La montre quant à elle est un compagnon idéal pour les activités sportives, ou tout simplement gérer appels et notifications sans avoir à sortir le téléphone de la poche. Elle se recharge toutes les 30h environ et fonctionne avec WearOS, un système d'exploitation complet et performant.