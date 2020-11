Bon plan Amazon : le Huawei P30 Lite tombe sous les 200€

C'est toujours Amazon qui est à la manœuvre en mettant en avant la livraison gratuite à domicile. Si vous passez commande dès maintenant, sachez que le produit sera de retour en stock à partir du 29 novembre prochain. Payez en quatre fois si vous le souhaitez et sachez que la garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance dommage accidentel par Allianz est à 29,70€ pour un an ou 51,66€ pour deux ans.

Le Huawei P30 Lite est un modèle sorti en mai 2019 mais qui conserve un certain charme. Par exemple, il arbore un bel écran 6,15 pouces avec une définition de 2312 x 1080 pixels. Il est également pourvu d'un processeur Kirin 710 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Ainsi, la navigation sur l'interface et entre les applications se fera avec un maximum de fluidité. Il va tout de même falloir faire quelques petites concessions sur les jeux vidéo récents.