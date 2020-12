Black Friday Week : le TOP des bons plans high-tech chez Amazon et Cdiscount

Evidemment les smartphones seront à l'honneur lors de ce Black Friday particulier et les revendeurs auront à coeur de vous proposer des rabais choc sur un large choix de références. On peut penser aux iPhone d'Apple, toujours aussi demandés par les différents consommateurs, mais aussi aux modèles Galaxy S et Galaxy Note de chez Samsung. Les appareils conçus par le chinois OnePlus sont depuis quelques temps particulièrement prisés par le grand public. On pense notamment au OnePlus Nord, un modèle abordable et pourtant aussi puissant que nombre de smartphones haut de gamme.

Les tablettes viennent aussi s'ajouter à la farandole des promotions et en quelques années cet appareil a bien changé. Autrefois appelé le "grand smartphone", les tablettes tactiles aussi bien chez Apple, Samsung et Lenovo ou encore Huawei sont devenues de véritables outils de production qui vous permettent de travailler en mobilité tout en conservant le même confort que sur un PC traditionnel.

Les PC justement sont toujours très bien représentés lors du Black Friday avec un coup de projecteur sur les PC portables, qu'ils proviennent de chez Acer, ASUS ou encore Lenovo. Ces appareils montent en puissance chaque année tout en garantissant une durée de vie de plusieurs heures sur une seule charge de batterie. Le meilleur des deux mondes donc pour travaille et vous divertir toute la journée.

Autre catégorie qui prend de l'ampleur et qu'il est urgent de découvrir lors du Black Friday : les objets connectés. On vous parlera seulement pour cet article des trackers d'activités, qui se présentent sous la forme de bracelets ou alors de montres connectées, plus complètes. Ces deux types d'accessoires partagent plusieurs fonctionnalités comme le calcul de vos pas quotidiens, de vos calories dépensées et l'analyse de votre rythme cardiaque. L'appareil est un coach fixé au bras qui vous motive à rester actif et à bouger toujours un peu plus pour améliorer votre santé. On les retrouve à tous les prix alors n'hésitez pas à les découvrir à cette occasion.

Enfin les objets domotiques sont également très tendance cette année. Nous avons tous passé beaucoup de temps chez nous et en avons assez de nous occuper du ménage. Les aspirateurs robots, en promotion durant le Black Friday, le feront à votre place en ramassant les poussières et les miettes pendant que vous vaquerez à d'autres occupations. iRobot ou encore Roborock vous proposent dès à présent leurs solutions à un prix imbattable.