Soldes Amazon et Cdiscount : les meilleurs bon plans high-tech du week-end

Depuis près d'un mois, les plus grands e-commerçants de l'Hexagone jouent des coudes pour proposer les meilleures offres et bons plans sur le high-tech. Si tous semblent avoir tirer profit de cette période commerciale malgré une année chamboulée par le COVID-19, deux acteurs ont pris la tête de la course.

Une fois encore, le géant américain Amazon et son challenger bordelais Cdiscount ont pris une longueur d'avance sur leurs concurrents directs. La première raison à cela est liée à la profondeur de catalogue de ces deux e-commerçants. Avec des milliers de références en promotions sur leur marketplace, Amazon et Cdiscount répondent à presque tous les besoins des internautes, notamment sur le high-tech.

Leur politique de prix très agressive est également un atout indéniable. Ainsi, il n'est pas rare de retrouver Amazon et Cdiscount en face des prix les plus bas sur les smartphones, les casques audio, les SSD et le matériel informatique.

