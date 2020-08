Soldes Cdiscount : 5 promotions irresistibles avant le week-end

Son processeur est un Intel Core i5 de 9e génération fonctionnant à 2,4 GHz, épaulé par 8 Go de mémoire RAM DDR4. Son écran de 15,6“ affiche en Full HD (1920 x 1080) et la partie graphique est assuré par Nvidia avec un GPU GeForce GTX 1660 Ti. Côté stockage aussi il ne fait pas semblant, le disque principal est un SSD de 256 Go en PCIe et il est secondé par un second disque dur de 1 To en Sata 6Gb/s.

Alors, certes, il n’est pas le plus léger des PC portables avec ses 2,3 kg, mais avec la puissance qu’il cache sous le capot, ce n’est pas un défaut surtout qu’il assure jusqu’à 5 heures d’autonomie avant de devoir être branché.