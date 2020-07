Soldes Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans high-tech du lundi matin

Les Soldes d'été ont démarrés le mercredi 15 juillet dernier. Ainsi, chaque mercredi, nous aurons droit aux fameuses nouvelles démarques et ce pendant 4 semaines. La première semaine de ces Soldes s'est annoncée très intéressante. Malgré un contexte de COVID-19 qui pouvait laisser penser que les bons plans seraient rares, les promotions sont jusqu'à présent nombreuses et touchent un grand nombre de produits très convoités durant ce type d'événement.

La deuxième démarque des Soldes sera lancée le mercredi 22 juillet prochain. Il y a fort à parier que les bons plans vont continuer d'affluer avec des prix toujours plus réduits. Amazon et Cdiscount vont très probablement continuer leur course en tête avec des promotions très fortes pouvant atteindre moins 70% sur certains produits. Boulanger est aussi un e-marchand à suivre de très près car le site de vente en ligne propose d'excellents bons plans du niveau des French Days et même parfois du Black Friday.



Quoiqu'il en soit, nous pourrons retrouver de belles promotions sur les produits les plus recherchés comme les smartphones, les PC portables ou encore les TV 4K.

Retrouvez ici les e-commerçants qui participeront à la deuxième démarque des Soldes d'été 2020 :