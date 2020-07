Soldes 2020 : 5 promos incontournables chez Cdiscount

On vous le disait un peu plus haut, la liste de produits en Soldes chez Cdiscount est très exhaustive et couvre de nombreux secteurs high-tech. Pourtant on peut distinguer quelques catégories phares qui sont richement garnies de références à prix cassés.

Parmi ces dernières, on peut citer l'exemple des PC portables. Même si l'on est en vacances, il n'est pas interdit de penser à la rentrée et de vouloir se ré-équiper en informatique, le tout en faisant quelques économies au passage. Vous serez donc heureux d'apprendre, si vous souhaitez acheter une nouvelle machine pour vos études pour pour le travail, que de nombreux PC Dell, ASUS, Acer ou encore Lenovo sont disponibles à des tarifs très agressifs. Machines pour la bureautique ou PC surpuissants, aussi à l'aise pour les taches lourdes que pour les jeux vidéos 3D les plus exigeants, il y en a pour tous les gouts !

Autre catégorie reine à chaque période de soldes : les smartphones. Produits high-tech parmi les plus populaires depuis de nombreuses années, tous les nouveaux modèles sortis dans les 12 derniers mois sont proposés par Cdiscount avec des rabais plus ou moins importants. Selon vos usages et vos besoins, vous pourrez mettre la main sur un smartphone d'entrée de gamme, tout à fait suffisant pour les tâches les plus courantes, ou sur des appareils surpuissants, avec une qualité photo exceptionnelle et des performances ébouriffantes.

Plutôt branché son ? Laissez-vous séduire par l'offre audio proposée par Cdiscount. Vous avez là encore l'embarras du choix avec des casques audio de marques de premier plan comme Bose, Sony ou encore Yamaha. Pour les amateurs de musique en mobilité, vous pouvez également vous jeter sur les différents écouteurs sans fil que Cdiscount vous propose, notamment les modèles true wireless, très prisés des utilisateurs depuis de nombreux mois.

La domotique est également une composante importante de l'univers high-tech ces derniers temps avec les aspirateurs robots. Ces appareils sont de plus en plus perfectionnés, pour vous assister dans le nettoyage de votre maison et vous faire gagner un temps précieux chaque jour. Pouvant fonctionner sur plusieurs étages, à la fois sur sols durs mais aussi sur les tapis et les moquettes, les aspirateurs robots iRobot, Neato ou encore Dyson sont des appareils de plus en plus abordables, et plus encore avec les Soldes 2020 et ces dizaines d'euros économisés sur votre achat.

Les ampoules connectées sont également des accessoires à première vue anodins mais qui peuvent changer votre vie en vous facilitant l'éclairage de votre maison, en vous permettant de le programmer selon votre planning et avec l'objectif de faire des économies d'énergie tout au long de l'année. Pourquoi se priver ?

Enfin, et même s'il y tant à voir durant ces Soldes 2020, le jeu vidéo est à l'honneur chez Cdiscount. Premièrement les consoles de jeu PlayStation, Xbox One et Nintendo Switch vous sont proposées avec des rabais très intéressants. Vous pourrez aussi faire le choix d'un pack incluant un ou plusieurs titres et ainsi passer votre été dans des mondes fantastiques à rattraper les plus grands jeux de la génération actuelle de consoles. Des centaines d'heures de jeu s'offrent à vous à un prix jamais vu.