Soldes Amazon : 7 offres flash à ne pas manquer ce mercredi

C'est évidemment du côté des smartphones que les promotions seront les plus intenses. En effet, le téléphone intelligent est depuis plusieurs années le produit phare des Soldes et les constructeurs proposent chaque année une ribambelle de produits à tous les prix, pour tous les besoins et tous les budgets. Apple, Samsung et Huawei seront évidemment les marques les plus surveillées mais il faut bien faire attention aux concurrents comme Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus qui pourraient bien vous surprendre avec des tarifs très agressifs à moins de 200 euros sur certains modèles à même de remplir toutes les taches quotidiennes que vous leur imposerez.

Autre univers largement mis en avant par Amazon lors de cette période de Soldes : les PC portables et là encore vous n'avez que l'embarras du choix pour trouver le produit qui convienne à vos envies. De l'appareil le plus léger pour consulter le web et rédiger quelques documents sur les logiciels bureautiques aux PC gamer les plus performants, offrant d'exceptionnelles prouesses graphiques et une confortable autonomie, c'est vous qui décidez quelle gamme vous sied le mieux. Les constructeurs les plus prestigieux, comme Asus, Acer ou Lenovo sont représentés, avec des prix toujours en baisse par rapport aux tarifs ordinaires.

Besoin de stockage pour votre PC ? Les disques SSD sont là pour vous ! Ces petits accessoires vous permettent enfin de débarrasser votre PC des milliers de photos de vacances, des vidéos prises lors de vos différentes soirées ou encore de ces milliers de fichiers professionnels qui prennent pourtant plusieurs dizaines de Go.

Les Soldes sont aussi faites pour se détendre et pourquoi ne pas sauter sur l'occasion pour faire l'acquisition d'un casque audio. Les constructeurs de ces appareils rivalisent d'ingéniosité pour vous proposer le meilleur son, mais aussi un lot de fonctionnalités comme par exemple la réduction de bruit active pour une bulle de silence dans laquelle s'envelopper à tout moment de la journée. Bose, Sony, JBL et tant d'autres sont sur les starting-blocks pour vous proposer leurs solutions à des prix forcément très intéressants.

Pour les plus nomades, pensez également aux écouteurs true wireless, comme les AirPods d'Apple ou les produits concurrents et tout aussi excellents qui vous proposent également plusieurs heures d'autonomies et une vraie souplesse dans l'utilisation. Un must-have de cette année 2020.