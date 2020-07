Soldes : 5 promos smartphones à saisir d'urgence aujourd'hui 🔥

N'hésitez pas non plus à activer les essais gratuits aux services premium de Cdiscount et de la Fnac. Ils permettent de recevoir vos articles plus rapidement et aussi d'accéder à des avantages supplémentaires (accès à la presse en ligne, réductions exclusives, alertes sur les nouvelles promotions….). Ces abonnements annuels sont de très bons atouts durant les soldes d'été puisque les produits soldés ont tendance à vite partir. Les alertes sont donc très utiles.