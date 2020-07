Soldes d'été 2020 : 5 PC portables gaming à ne surtout pas rater !

Commençons cette sélection avec le PC portable Gamer MSI GF65 Thin 9SE-225FR à 1079,99€ au lieu de 1119,99€ chez CDiscount. Ce beau modèle de 15,6 pouces dispose d'un écran Full HD d'une résolution 1920 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go et d'un processeur Intel i7-9750H, couplé à 8 Go de RAM DDR4. Vous ne souffrirez d'aucune latence en jeu, et ne manquerez pas de place avec ses 512 Go de mémoire SSD.

Côté autonomie, ce modèle promet jusqu'à 7 heures de fonctionnement. Avec cet achat, CDiscount vous offre une copie de Death Stranding, et la livraison est gratuite, en 1 jour, à domicile ou en point retrait.