Soldes 2020 : Top 5 des Smart TV 4K à prix totalement cassé chez la Fnac !

Passons maintenant à la Smart TV Samsung UE50TU7125 4K 50" à 449,99€ au lieu de 499,99€, soit 10 % de réduction. Ce téléviseur de 50 pouces, soit 125 cm, vous offre une image optimisée, grâce au nouveau Crystal processor 4K, qui propose des couleurs plus naturelles et éclatantes, tandis que l'UHD dimming améliore les contrastes.



Également compatible avec l'assistant vocal de Google, la smart TV Samsung dispose d'un design ultra slim et épuré. Pour les plus maniaques : vous pourrez dissimuler vos câbles dans le pied du téléviseur ! D'ailleurs, côté connectique, cette télévision dispose de deux sorties HDMI et d'un port USB 2.0.