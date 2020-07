Soldes d'été : les AirPods 2ème génération en promotion chez Amazon à 139€

Cette paire d'écouteurs sans fil est destinée aux possesseurs d'un iPhone ou d'un iPad.



Comme pour la plupart des écouteurs les plus connus du moment, les AirPods 2 se connectent par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth et permettent notamment d'écouter de la musique en stéréo, de passer ou recevoir des appels. Il est aussi possible d'utiliser l'assistant vocal Siri.



Du côté de l'autonomie, elle est de 5 heures en mode écoute, et de 3 heures en mode appel.