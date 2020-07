Soldes d'été 2020 : Offre choc sur les AirPods Pro en promo Rakuten 🔥

Les AirPods Pro sont la toute dernière génération des fameux écouteurs sans fil d'Apple. La marque américaine a réussi un coup de maitre avec ces petits accessoires, vendus par dizaines de millions d'exemplaires grâce à une facilité d'utilisation déconcertante. On les sort de la boite, on les met dans les oreilles et hop, ils sont connectés et prêts à vous envoyer le meilleur son.

Les AirPods Pro franchissent une étape en ajoutant la réduction de bruit active. Comme sur certains casques audio, les écouteurs enregistrent à l'aide de plusieurs micros les sons extérieurs et les annulent pour vous isoler dans votre musique, sans entendre les bruits de la ville, la circulation ou les conversations des passants. Le procédé est parfaitement maitrisé par Apple malgré la taille minuscule de ces écouteurs.

Pour le son, Apple a également revu sa copie et propose un son plus équilibré mais également plus dynamique avec des basses plus profondes. Le tout est possible grâce au nouveau format proposé par le constructeur. Désormais les AirPods Pro sont des écouteurs intra-auriculaires et sont livrés avec différents embouts pour se fixer parfaitement dans l'oreille. Idéal pour les sportifs qui pourront les porter durant tous leurs entraînements.