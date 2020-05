French Days Amazon et Cdiscount : TOP 10 des promos ce dimanche matin

Bons plans PC & Mac

Les opérateurs mobiles se déchaînent pour les French Days

La marque RED by SFR n'a pas mis bien longtemps avant de passer à l'offensive avec une nouvelle offre spéciale French Days proposant un forfait 100 Go à seulement 12€/mois. Disponible depuis vendredi, cette offre flash a suscité un réel engouement avec son contenu très (très) complet !

Ce rendez-vous "shopping" en plein milieu du Printemps attirent chaque année de plus en plus de participants. Ainsi pour cette édition 2020, ce sont les opérateurs mobiles qui ont créé la surprise en proposant des offres exclusives aux French Days. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait semblant !

Attention aux ruptures de stock pendant les French Days

On ne cesse de le répéter chaque année, il n'y a jamais de miracles. Une offre très intéressante est forcément limitée en termes de stocks ou bien dans le temps.

Depuis le début des French Days, les ruptures de stocks se multiplient sur les marques les plus prisés comme Apple, Samsung, Xiaomi, Sony ou encore Huawei. Il est donc impératif de régulièrement surveiller nos sélections de bons plans pour être au courant des meilleures offres et des prix les plus bas et surtout, d'être réactif !

Si vous tombez sur une excellente promotion, ne perdez pas trop de temps, ce genre de bons plans ne durent jamais bien longtemps et il n'est pas rare de voir le produit en rupture de stock après seulement quelques minutes !