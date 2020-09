French Days Amazon : le TOP des bons plans et promotions high-tech ce lundi

Comme nous vous en avions parlé lors d'une précédente sélection, les TV et l'audio sont partie cette année encore des produits phares de ces French Days 2020.

Au rayon TV, Hi-Fi vidéo, le groupe Fnac-Darty se distingue avec quelques très belles offres dans le domaine. On pense notamment aux marques de Smart TV les plus prestigieuses comme Samsung, Philips ou encore LG qui sont actuellement proposées à des prix imbattables. En plus des réductions directement liées aux French Days, l'enseigne française propose de nombreuses ODR qui permettent de faire une nouvelle baisse la facture.

On observe la même chose sur l'audio avec également d'excellentes promotions sur les casques et enceintes les plus recherchés dans ce type d'événements commerciaux.

Si vous n'avez pas eu l'occasion de jeter un œil sur les promos Fnac-Darty, voici les derniers bons plans encore valables :