French Days : deux Smart TV Samsung 8K et LG 4K en promo chez Fnac

Il n'y a rien que la Q700T de Samsung ne puisse faire. Son grand avantage est bien entendu sa résolution 8K qui offre une qualité d'image sans précédent. Celle-ci est assistée d'un traitement d'image et du son amélioré, ce dernier recevant un tout nouveau système sonore Object Tracking Sound+ reposant sur six hauts-parleurs et permettant de suivre le mouvement d'un objet affiché à l'écran.