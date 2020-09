TV 4K ,LED ou QLED : le TOP des offres TV pour les French Days

Avec sa résolution élevée compatible 4H 2160p accompagné de la technologie HDR 10+ et Hybrid Log-Gamma, le rendu des couleurs et la précision de l’image est impressionnants dans cette gamme de prix.

La Samsung 65RU embarque également les technologies Digital Clean View, Mega Contrast et PurColor pour une image toujours plus belle, plus fine, plus lumineuse, et cela, quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant.