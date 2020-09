French Days : 200€ de réduction sur cette Smart TV QLED Samsung 55 pouces 🔥

Le Samsung QE55Q83T 2020 est un téléviseur équipé d'un écran UHD à rétro éclairage Full LED Local Dimming Silver de 55 pouces (diagonale de 138 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) et d'un processeur Quantum Processor 4K.



L'appareil est compatible avec la technologie HDR qui permet d'améliorer le niveau de détail de l'image et son contraste.



Pour la partie connectique, on retrouve essentiellement 4 ports HDMI, 1 sortie optique, 2 ports USB, et 1 port Ethernet RJ-45.