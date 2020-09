Jusqu'à 60€ d'économie grâce aux E-cartes cadeaux Fnac - Darty pour les French Days

Notez bien cette date dans votre agenda : vendredi 25 septembre 2020, soit le lancement des French Days dont l'événement dure pendant 5 jours.

Pour anticiper cet événement, la Fnac effectue une opération sur ses E-cartes cadeaux, en association avec Darty. Ainsi, l'enseigne spécialisée dans le high-tech propose deux promotions différentes sur les cartes d'un montant de 60 euros et d'une valeur de 150 euros.



Les cartes concernées doivent être achetées en ligne et pourront être utilisées (en une ou plusieurs fois) dans les magasins Fnac et Darty ainsi que sur Fnac.com.