French Days Amazon et Cdiscount : les meilleurs deals high-tech du mardi

Quid de la suite après la fin des French Days ? Vous vous en doutez bien, les e-marchands ne vont pas en rester là et attendre tranquillement la période des fêtes et le Black Friday les bras croisés.

A ce petit jeu Amazon va dégainer une pièce maitresse de sa stratégie commerciale : le Prime Day. Cette journée exceptionnelle pour le site américain devrait se tenir dès cet été, comme chaque année. Nous n'avons pas encore la date officielle, jalousement gardée par le groupe de Seattle mais nous nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Le Prime Day s'adresse uniquement aux membres du programme de fidélité Prime, cet abonnement fourre-tout qui apporte un nombre incalculable de services aux abonnés pour seulement 5,99€ par mois. Pour cette somme modique vous accédez à un catalogue de privilèges jamais vu, pas étonnant dès lors que plusieurs centaines de millions d'utilisateurs soient déjà abonnés et payent de bon coeur la modique somme demandée par le e-commerçant américain.

On peut citer pêle-mèle la livraison offerte sur chaque commande, l'avantage le plus apprécié des consommateurs, mais aussi de la musique en streaming avec Amazon Prime Music, un accès VIP à Twitch pour les amateurs de jeux vidéo et de talks-show en direct ou encore Prime Video, la plateforme de SVOD du groupe qui s'enrichit jour après jour et qui va bientôt accueillir les titres de la MGM, studio racheté tout récemment par Amazon. Bref la corbeille est pleine de service et d'avantages en tout genre, avec aussi des ventes flash tout au long de l'année et le Prime Day.

Ce dernier permet d'obtenir des rabais souvent spectaculaires sur un large choix de produits vendus par le marchand en ligne. Amazon met d'ailleurs un accent particulier sur l'univers du high-tech avec des dizaines de produits en promotion, dont ceux de sa gamme bien entendu comme les enceintes connectées Echo.

Le marchand en ligne ne s'arrête toutefois pas là et propose des réductions folles sur des smartphones, des casques audio, des écouteurs true wireless ou encore des tablettes tactiles, des Smart TV et des PC portables. Il y en a pour tout le monde, avec des rabais atteignant parfois les 50% durant cette seule et unique journée.

Petite astuce si vous n'êtes pas encore membre Prime : il est souvent possible à cette période de profiter de 30 jours d'essai sans engagement au programme de fidélité. Cela vous permet ainsi de tester les différents services mais aussi de profiter de ces promotions exceptionnelles et de gagner encore plus d'argent sur votre budget shopping. De quoi se faire plaisir sans sacrifier ses vacances au soleil.

Clubic sera au rendez-vous du Prime Day, les parasols et les cocktails attendront. Durant cette folle journée de remises nos équipes seront sur le pont pour vous permettre de faire vos achats au meilleur prix et avant tout le monde.

Suivez dès à présent nos réseaux sociaux et connectez-vous régulièrement sur notre site, nous posterons dès qu'elles sont disponibles les meilleures offres sur des produits que nous utilisons au quotidien et que nous avons testé sous toutes les coutures. Vous achetez donc malin, sans risque d'être déçu par un appareil de mauvaise qualité ou qui ne répond pas intégralement à vos besoins.