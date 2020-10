Amazon Prime Day : un pack starter Rasp Raspberry Pi 4 à prix cassé

Le kit Bqeel vous propose de découvrir l’univers Raspberry avec tout ce dont vous avez besoin pour débuter et comprend même une carte mère Raspberry Pi 4 modèle B (4b) officiel avec 2Go de mémoire RAM et son processeur ARM à 4 cœurs. Elle intègre le Bluetooth 5.0 et le Wifi bibande.

Le kit comprend également une alimentation 5 volts de 3 ampères avec un interrupteur ON/OFF, un lecteur de carte microSD ainsi qu’une carte microSD de 64 Go Class 10 préchargée avec Noobs pour faciliter le démarrage sous Raspbian.