Amazon Prime Day : profitez du Samsung Galaxy A51 pour moins de 280€ !

Le Samsung Galaxy A51 est tout d'abord un très bel appareil pourvu d'un design très maitrisé. Il abrite un large écran de 6,5 pouces qui offre une large surface d'affichage pour profiter de toutes vos vidéos et photos dans les moindres détails. La dalle est Super AMOLED et propose une luminosité excellente et un contraste infini.

Pour la photo le capteur frontal est inclus dans l'écran poinçonné et quasi invisible à l'oeil nu. Pourtant lui vous voit parfaitement avec ses 32 mégapixels. Vos selfies n'auront jamais été aussi précis et définis. Au dos un quadruple capteur photo intègre un objectif principal 48 mégapixels, un autre capteur ultra grand-angle, un téléobjectif et un mode macro pour la photo de très (très) près. Vous avez un petit studio photo dans la poche, prêt à l'emploi dans toutes les situations.

Concernant l'autonomie Samsung a fait le choix d'une batterie de 4 000 mAh afin d'obtenir une autonomie dépassant la journée et dans les faits elle atteint plutôt la journée et demi. La charge est elle complétée en un peu plus d'une heure et demi.