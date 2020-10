Pour l'achat d'une Echo Dot, profitez de 6 mois d'Amazon Music pendant les Prime Days

Première bonne nouvelle, l'enceinte connectée Amazon Echo Dot de troisième génération voit son prix baisser durant le Prime Day. Elle est proposée au tarif de 19,99 euros avec une housse du coloris de votre choix inclue. Une bonne affaire.

Et ce n'est pas fini : les membres Amazon Prime peuvent bénéficier avec cet achat de six mois d'abonnement au service de streaming musical Amazon Music Unlimited, la formule payante d'Amazon Music, avec plus d'options, de titres à écouter, et sans publicité. Il faut cependant n'avoir jamais été abonné à Amazon Music Unlimited pour en profiter.

Vous avez aussi la possibilité d'acheter avec une réduction une prise Amazon Smart Plug, une ampoule Hue Color ou une ampoule LIFX blanche à prix réduit à contrôler à la voix grâce à Alexa avec l'Echo Dot.