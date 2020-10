Amazon Prime Day : le clavier gaming Logitech G910 Orion Spectrum à prix fracassé

A cela, le G910 Orion Spectrum ajoute quelques fonctionnalités bien pratiques. Il dispose d'un dock où vous pourrez poser votre smartphone. Puis, à l'aide de l'application intégrée Arx Control, vous pourrez visualiser directement sur l'écran de votre téléphone des données utiles concernant votre partie.

Ce clavier gamer bénéficie en plus de touches mécaniques Romer-G affichant une plus grande réactivité et une plus grande durabilité. Compatible Windows, macOS, Chrome OS et Android 3.2, il s'adresse à tous.