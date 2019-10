Fini les problèmes de stockage pour Red Dead Redemption 2 avec ces SSD

Des jeux de plus en plus gourmands

Boostez stockage et performances

Cela ne vous aura sûrement pas échappé, mais les jeux vidéo sont, au fil du temps, de plus en plus gourmands et demandent une configuration minimale parfois assez puissante et onéreuse. Cela est bien entendu vrai en termes de mémoire vive et de ressources processeur et graphiques, mais aussi en matière de stockage ! S'il est même conseillé d'opter pour un SSD NVMe pour des jeux comme Star Citizen , certains titres à venir risquent de nous obliger à investir dans un SSD supplémentaire, ou du moins à faire un peu de ménage pour les accueillir.C'est notamment le cas de Red Dead Redemption 2 qui arrive sur PC le 5 novembre prochain et nécessitera pas moins de 150 Go d'espace disque. Idem pour Call of Duty : Modern Warfare , le prochain titre de la célèbre saga qui sera disponible dès le 25 octobre, demandera quant à lui 175 Go d'espace disque !Pour éviter les problèmes de disque dur encombré et être certain de faire tourner ces jeux dans les meilleures conditions, il sera sûrement préférable de s'équiper avec un SSD supplémentaire, d'autant que nous n'avons pas spécialement envie de désinstaller d'autres jeux gourmands comme Destiny 2 qui vient tout juste de passer en free-to-play sur Steam. Notre premier choix s'est donc porté sur ce SSD 2.5 de Western Digital.D'une capacité de 500 Go, il affiche de très bonnes performances avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre 560 et 530 Mo/s. Garanti 3 ans, ce SSD est proposé ici à 54,90 €, une aubaine puisqu'il se négocie habituellement aux alentours de 75 € !Ce deuxième SSD dégoté par notre Team Clubic Bons Plans vous fera profiter d'un espace de stockage conséquent puisque l'on approche ici du téraoctet. Affichant actuellement un tarif relativement bas, ce SSD signé Sandisk atteint des vitesses de lecture et écriture séquentielles de l'ordre de 535 Mo/s et 450 Mo/s. Un SSD hautement recommandé d'autant qu'il est proposé ici à seulement 99,95 au lieu de 114,99 € !On retrouve ici un SSD du fabricant PNY dans sa version 480 Go.Disponible actuellement à un tarif de 49,99€ sur Cdiscount et sous garanti constructeur pendant 3 ans, il affiche des vitesses d'écriture et lecture séquentielles qui atteignent respectivement 470 Mo/s et 555 Mo/s. À ce prix, nul doute que ce SSD ne devrait pas rester disponible très longtemps !Pour clôturer cette petite sélection, nous avons déniché le SSD parfait pour ceux qui ne veulent pas investir trop d'argent et qui pourront se contenter d'un petit espace de stockage. Certes, avec 240 Go, vous ne pourrez pas installer RDR2 et COD, mais il faut parfois savoir-faire des choix !En termes de budget, ce SSD Crucial de 240 Go est clairement très raisonnable, surtout si l'on prend en compte l'expérience et le savoir-faire de ce fabricant qui propose des produits dont la qualité n'est plus à démontrer. Affichant ici un tarif de 30,50 €, ce SSD vous promet un temps de chargement réduit de 300 % par rapport à un disque HDD classique ! Un investissement léger, parfait pour un premier SSD !Vous recherchez un SSD d'un fabricant en particulier, le meilleur rapport qualité / prix, le prix au téraoctet le plus bas, ou encore un SSD M.2 profitant de la technologie NVMe : notre comparatif 2019 des meilleurs SSD est là pour vous aider !